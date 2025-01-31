Захарова: В ближайшее время начнет работу генконсульство РФ на Бали
Генконсульство России на острове Бали начнет работу в ближайшее время. Об этом заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова.
Дипломат отметила, что Индонезия привлекает значительное число туристов из РФ.
«Для защиты их прав и законных интересов, в ближайшее время начнет работу генеральное консульство России в Денпасаре, это Бали», — заявила Захарова.
Кроме того, дипломат подчеркнула, что Россия и Индонезия накопили многолетний опыт сотрудничества — «прочный фундамент для наращивания всего комплекса двусторонних связей».
Ранее стало известно, что РФ откроет генконсульство в китайском Ухане.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru