Захарова: В ближайшее время начнет работу генконсульство РФ на Бали

Генконсульство России на острове Бали начнет работу в ближайшее время. Об этом заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова.

Дипломат отметила, что Индонезия привлекает значительное число туристов из РФ.

«Для защиты их прав и законных интересов, в ближайшее время начнет работу генеральное консульство России в Денпасаре, это Бали», — заявила Захарова.

Кроме того, дипломат подчеркнула, что Россия и Индонезия накопили многолетний опыт сотрудничества — «прочный фундамент для наращивания всего комплекса двусторонних связей».

Ранее стало известно, что РФ откроет генконсульство в китайском Ухане.

