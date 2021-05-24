Захарова удивилась реакции Запада на инцидент с экстренной посадкой самолета в Минске
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась тому, что на Западе назвали экстренную посадку в Минске самолета Ryanair из-за «минирования», шокирующим.
«Шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Белоруссии "шокирующим"», - написала она на своей странице в Facebook.
Представитель внешнеполитического ведомства указала, что другие страны также не гнушаются подобными методами, однако это ни у кого не вызывает возмущения.
«Либо должно шокировать всё: от принудительных посадок в Австрии самолёта президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлёта белорусского борта с активистом антимайдана. Либо не должно шокировать аналогичное поведение других», - добавила Захарова, отметив, что сеть помнит все случаи насильственных похищений, принудительных посадок и незаконных арестов, произведённые «блюстителями порядка и хранителями морали».
Накануне самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, вынужден был приземлиться в аэропорту Минска из-за требования властей Белоруссии, сообщивших о поступившей информации о минировании. На борту судна находился создатель Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии иностранной экстремистской организацией и запрещен на территории страны) и главного редактора Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич. МВД Белоруссии сообщило о его задержании.
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