Захарова: У России пока не было каких-либо контактов с командой Трампа
Россия пока никоим образом не контактировала с командой избранного президента США Дональда Трампа. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Он уточнила, что обсуждать данный вопрос будет логично только после официальной смены власти в США.
«Когда в США произойдет смена власти и будут сделаны соответствующие назначения, тогда это будет в принципе иметь смысл комментировать», - заключила Захарова.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия получила несколько предложений от зарубежных стран о возможной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru