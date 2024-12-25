Захарова: У России пока не было каких-либо контактов с командой Трампа

Он уточнила, что обсуждать данный вопрос будет логично только после официальной смены власти в США.

«Когда в США произойдет смена власти и будут сделаны соответствующие назначения, тогда это будет в принципе иметь смысл комментировать», - заключила Захарова.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия получила несколько предложений от зарубежных стран о возможной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

