Захарова связала убийство президента Гаити с его переговорами с Китаем

Захарова указала, что Моиз вел переговоры с китайской властью о поставке вакцин и возможным отказом от признания Тайваня. Она отметила, что в июне США раскритиковали Пекин за то, что он таким образом манипулирует Гаити в виду нужды страны в вакцинах.

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит в результате нападения группы злоумышленников на его резиденцию 7 июля. По подозрению в покушении задержаны 23 человека, включая не менее 18 колумбийцев – военных в отставке. Арестованы также двое граждан США гаитянского происхождения.

