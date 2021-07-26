Захарова связала убийство президента Гаити с его переговорами с Китаем
Представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что убийство президента Гаити Жовенеля Моиза может быть связано с его переговорами с Китаем. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Захарова указала, что Моиз вел переговоры с китайской властью о поставке вакцин и возможным отказом от признания Тайваня. Она отметила, что в июне США раскритиковали Пекин за то, что он таким образом манипулирует Гаити в виду нужды страны в вакцинах.
Президент Гаити Жовенель Моиз был убит в результате нападения группы злоумышленников на его резиденцию 7 июля. По подозрению в покушении задержаны 23 человека, включая не менее 18 колумбийцев – военных в отставке. Арестованы также двое граждан США гаитянского происхождения.
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