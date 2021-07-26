Захарова связала убийство президента Гаити с его переговорами с Китаем

Представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что убийство президента Гаити Жовенеля Моиза может быть связано с его переговорами с Китаем. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Захарова указала, что Моиз вел переговоры с китайской властью о поставке вакцин и возможным отказом от признания Тайваня. Она отметила, что в июне США раскритиковали Пекин за то, что он таким образом манипулирует Гаити в виду нужды страны в вакцинах.

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит в результате нападения группы злоумышленников на его резиденцию 7 июля. По подозрению в покушении задержаны 23 человека, включая не менее 18 колумбийцев – военных в отставке. Арестованы также двое граждан США гаитянского происхождения.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:КитайМария Захарова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры