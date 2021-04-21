Захарова: США замалчивают планы по развертыванию ядерных вооружений

США пытаются отвлечь внимание международного сообщества от своей деятельности в наступательной военно-биологической сфере, а также замалчивают собственные планы по развертыванию ядерных вооружений и изменения в евробезопасности из-за приближения инфраструктуры НАТО к границам России. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с публикацией доклада Госдепа о соглашениях в области контроля над вооружениями.

Как напомнили в МИД, Госдепартамент США 15 апреля опубликовал доклад «О соблюдении и выполнении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения». Российское внешнеполитическое ведомство оценило его как «информационный шум», указав на отсутствие доказательной базы, ложные обвинения и замалчивание проблем с соблюдением США положений договоров в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН).

В комментарии МИД отмечается, что американская сторона «на основе домыслов» воспроизводит претензии к РФ о якобы нарушении Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) и Договора по открытому небу.

Кроме того, в МИД РФ назвали циничным «заход» на проблематику нестратегического ядерного оружия (НСЯО) и попытки уличить Москву в развертывании вооружений.

«И это в то время, когда действия США и их союзников по отработке навыков применения развёрнутого в Европе американского НСЯО в рамках т.н. "совместных ядерных миссий" НАТО впрямую противоречат юридически обязывающим требованиям краеугольного для архитектуры КВРН Договора о нераспространении ядерного оружия», — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве заключили, что доклад Госдепа «не имеет ничего общего с реальными задачами в области КВРН», и заинтересованные в предметном рассмотрении проблемы могут ознакомиться с ранее опубликованными комментариями МИД РФ на этот счет.

