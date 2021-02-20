Захарова: Состав спецсессии Мюнхенской конференции вызывает недоумение

Состав участников Мюнхенской конференции по безопасности «вызывает, по меньшей мере, недоумение», поскольку Запад стремится решать глобальные проблемы «в узком кругу». Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи со специальной сессией конференции.

Напомним, мероприятие проходит в онлайн-формате 19 и 20 февраля. В сессии принимают участие президент США Джо Байден, генсек НАТО Йенс Столтенберг, генсек ООН Антонио Гуттереш, глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен. Президент РФ Владимир Путин выступать на Мюнхенской конференции не будет.

Как отметила Захарова, в ходе сессии рассматривались глобальные темы мирового развития, изменения климата, борьбы с пандемией коронавируса. Официальный представитель МИД считает, что проблемы всего человечества обсудили в «зауженном» формате.

«К дискуссии организаторами были приглашены руководство США и ЕС, а также Генеральный секретарь ООН и Генеральный директор ВОЗ. О том, чтобы привлечь к участию другие страны, включая Россию и Китай, речь не шла. Напротив, они рассматривались в дискуссии в качестве угроз и соперников, с которыми нужно бороться», — подчеркнула дипломат.

Представитель российского МИД считает, что западные партнеры стремятся продвигать в узком кругу удобные им решения, впоследствии навязывая международному сообществу свою точку зрения через призму «миропорядка, основанного на правилах».

Захарова отметила, что российская сторона не разделяет подобный подход и, напротив, призывает к широкому международному сотрудничеству в рамках институтов ООН.

