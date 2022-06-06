Захарова считает, что США получили проблемы, ожидавшиеся в РФ

По мнению Захаровой, в США наблюдается «расшатанная экономика, пошатнувшийся рейтинг властей, сомнительные электоральные перспективы».



В частности, она привела рекордный уровень инфляции, рост цен на бензин, проблема с энергоресурсами из-за нефтяного эмбарго. Как считает Захарова, западные СМИ уже признают бесполезность санкций против РФ.

Санкции против РФ ввели после начала военной операции России на территории Украины. Она началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.

