Захарова считает, что США получили проблемы, ожидавшиеся в РФ

Официальный представитель МИД Мария Захарова считает, что США бумерангом получили проблемы, которые они ожидали увидеть в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Захарова: Закрытие неба для Лаврова - закрытие канала связи

По мнению Захаровой, в США наблюдается «расшатанная экономика, пошатнувшийся рейтинг властей, сомнительные электоральные перспективы».

В частности, она привела рекордный уровень инфляции, рост цен на бензин, проблема с энергоресурсами из-за нефтяного эмбарго. Как считает Захарова, западные СМИ уже признают бесполезность санкций против РФ.

Санкции против РФ ввели после начала военной операции России на территории Украины. Она началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Мария Захарова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры