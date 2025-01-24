Захарова: Россия частично возобновила работу в Арктическом совете
Россия частично возобновила деятельность в Арктическом совете. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.
«На данном этапе взаимодействие по линии Арктического совета возобновлено частично», — указала дипломат.
Как отметила Захарова, во второй половине прошлого года с подачи норвежского председательства прошли заседания в формате видео-конференц-связи всех шести рабочих групп организации по вопросам устойчивого развития, защиты окружающей среды, климата, предупреждения и реагирования на ЧС. Во всех встречах участвовали представители профильных ведомств и организаций из России. Процесс возобновления работы совета продолжат, учитывая интересы всех арктических государств.
Захарова подчеркнула, что Москва всегда выступала за развитие конструктивного сотрудничества в Заполярье для сохранения в регионе мира и стабильности, устойчивого развития, защиты интересов коренных жителей и сохранения уязвимой среды. Россия готова к диалогу по арктической повестке на равноправной и взаимовыгодной основе.
В марте 2022 года страны Запада объявили о приостановке участия в любых мероприятиях Арктического совета из-за ситуации на Украине, деятельность организации была фактически заморожена.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ сохраняет работу в Арктическом совете. Однако Москва может принять решение о выходе из него, если участие в организации перестанет соответствовать интересам страны, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru