Захарова: РФ обеспокоена тезисами США о снижении порога применения ядерного оружия

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала доклад Госдепа США о кибербезопасности, отметив, что тезисы о возможном снижении порога применения ядерного оружия вызывают беспокойство. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель МИД отметила, что подобные заявления Вашингтон уже делал неоднократно. Захарова заявила, что в новом докладе «прямо говорится» о возможности применения ядерного оружия в ответ на враждебные действия в информпространстве.

Захарова также подчеркнула, что все обвинения в противоправных действиях в информсреде, приписываемые России, "не имеют ничего общего с тем, как их пытаются представить в Вашингтоне". По ее мнению, эта тема используется во внутриполитическом противостоянии в преддверии выборов президента США.



