Захарова: РФ и Турция сотрудничают по вопросу конфликта в Нагорном Карабахе

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия и Турция сотрудничают по вопросу конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом она сообщила в эфире «Эхо Москвы», передает ТАСС.

Захарова отметила, что у сторон имеются разногласия по некоторым моментам, однако «мы слышим друг друга». В частности, представитель МИД отметила, что РФ не согласна с позицией Турции о возможном силовом решении армяно-азербайджанского конфликта.

Ситуация в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.

