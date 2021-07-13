Захарова резко ответила на слова Зеленского о русском языке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на высказывания президента Украины Владимира Зеленского о русском языке.
Ранее Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что русский язык не является собственностью России, пишет РИА ФАН. Украинский лидер не стал подробно обсуждать языковой вопрос, отметив, что в этой проблеме «найти справедливость сложно», и «самым справедливым будет не поднимать этот вопрос», напоминает «Свободная пресса».
«Страшно, что этот же принцип киевский режим экстраполирует на все сферы жизни. Сложно найти справедливость — не надо поднимать вопрос. При этом решения принимаются осознанно несправедливые, что осложняет имеющиеся и порождает новые проблемы», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Кроме того, дипломат назвала точку зрения украинского лидера «дикой» и «антидемократичной» логикой.
Ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова Зеленского, подчеркнул, что речь президента Украины сводится к трем постулатам: «во всем виновата Россия, Украина — это Европа и самая свободная страна на земле», пишет Газета.ру.
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