Захарова прокомментировала заявление Японии о Курилах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Антонимы» заявила, что Россия верит в развитие нормальных двусторонних взаимовыгодных отношений с Японией, «не отталкиваясь от каких-либо предусловий.
Отвечая на вопрос о том, не стоит ли России «отдать» Курильские острова Японии для заключения мирного договора, она отметила, что «на эту тему не надо дебатировать».
«Уже нельзя никаким образом согласно Конституции. Даже... каким-либо образом обсуждать, потому что есть Конституция», - подчеркнула Захарова.
Официальный представитель МИД РФ добавила, что Москва готова к переговорам по мирному договору, однако Токио пока не отказывается, в том числе, от наращивания взаимодействия с США по развертыванию у себя, в том числе, противоракетных систем.
Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что японские власти намерены по-прежнему добиваться решения вопроса с Курильскими островами, несмотря на статью Конституции РФ, которая исключает отчуждение территорий государства.
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