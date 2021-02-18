Захарова прокомментировала заявление Японии о Курилах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Антонимы» заявила, что Россия верит в развитие нормальных двусторонних взаимовыгодных отношений с Японией, «не отталкиваясь от каких-либо предусловий.

Отвечая на вопрос о том, не стоит ли России «отдать» Курильские острова Японии для заключения мирного договора, она отметила, что «на эту тему не надо дебатировать».

«Уже нельзя никаким образом согласно Конституции. Даже... каким-либо образом обсуждать, потому что есть Конституция», - подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что Москва готова к переговорам по мирному договору, однако Токио пока не отказывается, в том числе, от наращивания взаимодействия с США по развертыванию у себя, в том числе, противоракетных систем.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что японские власти намерены по-прежнему добиваться решения вопроса с Курильскими островами, несмотря на статью Конституции РФ, которая исключает отчуждение территорий государства.

