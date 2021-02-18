Захарова прокомментировала запрет Соловьёву на въезд в Латвию
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинение журналиста Владимира Соловьёва в якобы героизации нацизма является чушью, сообщает ТАСС.
Комментируя запрет Соловьёву на въезд в Латвию она отметила, что, по-видимому, у главы латвийского МИД Эдгара Ринкевича нет возможности посмотреть исходный материал, так как телеканал «Россия 1» в стране заблокирован.
«Вот он и придумывает чушь. Иначе бы знал, что настолько ярого антифашиста, как Владимир Соловьев, который посвящает теме борьбы с коричневой чумой значительную часть своего эфирного времени, найти просто сложно», - подчеркнула Захарова.
Ранее власти Латвии объявили российского телеведущего Соловьёва персоной нон грата и запретили ему въезд в страну. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в своём Twitter написал, что для республики «неприемлема глорификация нацизма в любой форме», в связи с чем он принял решение о включении телеведущего «в список нежелательных лиц Латвийской Республики».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru