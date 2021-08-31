Захарова предложила переименовать Украину в «Укрусь»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала советнику главы офиса президента Украины Алексею Арестовичу изменить название страны на "Укрусь". Соответствующее сообщение дипломат опубликовала в своем Telegram-канале.

Ранее во вторник Арестович высказал намерение сменить название Украины на "Русь-Украина", чтобы подчеркнуть, что именно Украина является "наследницей древней Руси", а также чтобы "отобрать у России бренд русских".

Захарова иронично отметила тот факт, что офис президента Украины работает над подобными предложениями, а также предложила переименовать страну в "Укрусь".

"Во-первых, здорово, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского. А то, не скрою, были вопросы. Во-вторых, дарю - Укрусь. Не благодарите", - написала представитель российского МИД.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаМИД РФМария Захарова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры