Захарова предложила переименовать Украину в «Укрусь»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала советнику главы офиса президента Украины Алексею Арестовичу изменить название страны на "Укрусь". Соответствующее сообщение дипломат опубликовала в своем Telegram-канале.

Ранее во вторник Арестович высказал намерение сменить название Украины на "Русь-Украина", чтобы подчеркнуть, что именно Украина является "наследницей древней Руси", а также чтобы "отобрать у России бренд русских".

Захарова иронично отметила тот факт, что офис президента Украины работает над подобными предложениями, а также предложила переименовать страну в "Укрусь".

"Во-первых, здорово, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского. А то, не скрою, были вопросы. Во-вторых, дарю - Укрусь. Не благодарите", - написала представитель российского МИД.

