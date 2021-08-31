Захарова предложила переименовать Украину в «Укрусь»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала советнику главы офиса президента Украины Алексею Арестовичу изменить название страны на "Укрусь". Соответствующее сообщение дипломат опубликовала в своем Telegram-канале.
Ранее во вторник Арестович высказал намерение сменить название Украины на "Русь-Украина", чтобы подчеркнуть, что именно Украина является "наследницей древней Руси", а также чтобы "отобрать у России бренд русских".
Захарова иронично отметила тот факт, что офис президента Украины работает над подобными предложениями, а также предложила переименовать страну в "Укрусь".
"Во-первых, здорово, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского. А то, не скрою, были вопросы. Во-вторых, дарю - Укрусь. Не благодарите", - написала представитель российского МИД.
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