Захарова пострадала при «нападении» грузинских журналисток из-за Лаврова

Официальный представитель МИД России осудила поведение грузинских журналисток в отделении ООН в Женеве, которые мешали пройти российской делегации, «набросившись» с вопросами.

«Идти было невозможно. Кричали, пихались, толкались, пытаясь пробиться к министру. Приходилось отодвигать потерявших всякое достоинство женщин, чтобы пройти вперёд», - написала Захарова в Facebook. Она приложила к посту фотографии синяка на ноге, а также царапины на руке её коллеги.

По словам Захаровой, журналистки из Грузии хотели задать всего один вопрос: приедет ли глава российского МИД в Тбилиси.

Захарову отдельно возмутило, что грузинские журналистки кричали «не трогайте меня» по-английски, а вопрос Лаврову задавали уже по-русски. «Стиль "Саакашвили, падающий на землю под обстрелом российской авиации"», - съязвила она.