Захарова посоветовала США разобраться с внутренними проблемами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление США о поправках в Конституцию РФ, посоветовав американским властям заниматься внутренними проблемами в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в США выразили обеспокоенность голосованием по поправкам в Конституцию в РФ. В частности, в заявлении госдепартамента отмечалась озабоченность поправкой, предоставляющей Владимиру Путину "потенциальную возможность" быть президентом России до 2036 года.

По словам Захаровой, внутренние проблемы США «зовут, как труба». Захарова отметила, что сейчас всем властным структурам США нужно «напрячься» для преодоления раскола в стране.

Напомним, в США по всей стране прошли массовые протеста против произвола полицейских. Поводом послужила смерть от рук сотрудников полиции афроамериканца Джорджа Флойда

