Захарова получила американскую визу для участия в Генассамблее ООН
Официальный представитель МИД России Мария Захарова получила визу США для участия в Генеральной ассамблее ООН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление дипломата.
Ранее стало известно, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и сопровождающие лица получили американские визы для очного участия в заседании Генассамблеи, отмечает Ura.ru. При этом многим членам российской делегации не выдали визы Соединенных Штатов.
77-я сессия ГА ООН проходит в Нью-Йорке, напоминает РИА ФАН. Встреча стартовала 14 сентября.
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