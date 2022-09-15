Захарова получила американскую визу для участия в Генассамблее ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова получила визу США для участия в Генеральной ассамблее ООН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление дипломата.

Небензя: визы США для участия в Генассамблее ООН не получили многие члены делегации

Ранее стало известно, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и сопровождающие лица получили американские визы для очного участия в заседании Генассамблеи, отмечает Ura.ru. При этом многим членам российской делегации не выдали визы Соединенных Штатов.

77-я сессия ГА ООН проходит в Нью-Йорке, напоминает РИА ФАН. Встреча стартовала 14 сентября.

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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:Генассамблея ООНСШАВизыМИД РФМария Захарова
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