Захарова ответила Зеленскому на его стратегию по «возвращению Крыма»

Команда Владимира Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма». Президент Украины обсудит её с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, подчеркнув, что позиция украинской стороны по поводу принадлежности полуострова не изменилась.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью НСН заявила, что этот вопрос крымчане уже закрыли на референдуме 2014 года.

«Пока на призыв к украинцам вернуться на Родину откликнулся только Саакашвили. Крымчане ответили так, что лучше не скажешь», — сообщила Мария Захарова НСН.