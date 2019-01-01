Захарова ответила Зеленскому на его стратегию по «возвращению Крыма»
Официальный представитель МИД России сообщила НСН, что жители полуострова уже закрыли вопрос принадлежности Крыма.
Команда Владимира Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма». Президент Украины обсудит её с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, подчеркнув, что позиция украинской стороны по поводу принадлежности полуострова не изменилась.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью НСН заявила, что этот вопрос крымчане уже закрыли на референдуме 2014 года.
«Пока на призыв к украинцам вернуться на Родину откликнулся только Саакашвили. Крымчане ответили так, что лучше не скажешь», — сообщила Мария Захарова НСН.
Владимир Зеленский отправится в Брюссель в этот вторник, 4 июня. Это станет первым зарубежным визитом нового президента Украины.
Напомним, что во время своей инаугурации Зеленский заявил, что Крым и Донбасс — «это украинская земля». Он отметил, что страна потеряла не только территории, но и людей. «И сегодня мы просто должны возвращать их сознание. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами. Они не чужие, они наши», — сказал он на церемонии.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором большинство избирателей Республики Крым и жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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