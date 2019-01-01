Политика

Захарова ответила Зеленскому на его стратегию по «возвращению Крыма»

4 июня09:01
Алена Якушова

Официальный представитель МИД России сообщила НСН, что жители полуострова уже закрыли вопрос принадлежности Крыма.

Команда Владимира Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма». Президент Украины обсудит её с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, подчеркнув, что позиция украинской стороны по поводу принадлежности полуострова не изменилась.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью НСН заявила, что этот вопрос крымчане уже закрыли на референдуме 2014 года.

«Пока на призыв к украинцам вернуться на Родину откликнулся только Саакашвили. Крымчане ответили так, что лучше не скажешь», — сообщила Мария Захарова НСН.

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Владимир Зеленский отправится в Брюссель в этот вторник, 4 июня. Это станет первым зарубежным визитом нового президента Украины.

Напомним, что во время своей инаугурации Зеленский заявил, что Крым и Донбасс — «это украинская земля». Он отметил, что страна потеряла не только территории, но и людей. «И сегодня мы просто должны возвращать их сознание. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами. Они не чужие, они наши», — сказал он на церемонии.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором большинство избирателей Республики Крым и жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:Мария ЗахароваМИД РоссииВладимир ЗеленскийУкраинаКрым