Захарова ответила Евросоюзу на критику выборов в Госдуму

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на критику Евросоюза в отношении прошедших выборов в Госдуму РФ.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано заявил, что выборы в Госдуму России прошли «в атмосфере запугивания независимых критиков» и без внушающего доверия «полноценного международного наблюдения».

Захарова в ответ на это сравнила число наблюдателей в Рф и на предстоящих выборах в Германии. По ее словам, на выборах в Бундестаг будут присутствовать 4 международных наблюдателя из трех стран, в то время как выборы в РФ контролировали 245 международных наблюдателей из 59 стран мира, 10 международных организаций и 57 дипломатов.

