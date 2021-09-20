Захарова ответила Евросоюзу на критику выборов в Госдуму
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на критику Евросоюза в отношении прошедших выборов в Госдуму РФ.
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано заявил, что выборы в Госдуму России прошли «в атмосфере запугивания независимых критиков» и без внушающего доверия «полноценного международного наблюдения».
Захарова в ответ на это сравнила число наблюдателей в Рф и на предстоящих выборах в Германии. По ее словам, на выборах в Бундестаг будут присутствовать 4 международных наблюдателя из трех стран, в то время как выборы в РФ контролировали 245 международных наблюдателей из 59 стран мира, 10 международных организаций и 57 дипломатов.
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