Захарова оценила попытки США выдать развитие ПРО за оборонительный проект
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США сознательно наращивают свою противоракетную деятельность, отвергая возможность введения каких-либо ограничений, сообщает РИА Новости.
По её словам, попытки американской стороны объяснить свои действия оборонительным проектом являются «дымовой завесой».
«Прежде всего США стремятся получить решающее преимущество за счёт создания условий для нанесения по противнику первого удара, защитив себя от ответных действий», - отметила официальный представитель МИД РФ.
Захарова добавила, что подобные действия Вашингтона могут привести к серьёзным последствиям в сфере безопасности, так как нарушают стратегический баланс сил в мире.
Ранее аналитики Счётной палаты США заявили, что из-за участия американских военных в вооружённых конфликтах по всему миру снизилась готовность вооружённых сил страны, сообщает RT. При этом, согласно докладу ведомства, США лишились военного превосходства из-за роста военного потенциала России и Китая.
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