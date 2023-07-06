Захарова опровергла сообщения о секретных переговорах Лаврова с США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейком сообщения западных СМИ якобы прошедших в апреле секретных переговорах экс-чиновников США с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
В своём Telegram-канале она указала, что подобные публикации - это дезинформация.
«Эта деза запущена в западные медиа», - написала Захарова.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию Financial Times о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы предостерёг лидера Владимира Путина о недопустимости использования ядерного оружия на Украине, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru