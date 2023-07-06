Захарова опровергла сообщения о секретных переговорах Лаврова с США

В своём Telegram-канале она указала, что подобные публикации - это дезинформация.

«Эта деза запущена в западные медиа», - написала Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию Financial Times о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы предостерёг лидера Владимира Путина о недопустимости использования ядерного оружия на Украине, сообщает RT.

