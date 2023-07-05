В МИД России опровергли передачу Белоруссии контроля над российским ядерным оружием
Россия не передавала Белоруссии контроля над размещенным в стране российским ядерным оружием. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на Министерство иностранных дел России.
Отмечается, что слова белорусского президента о проработке Минском алгоритма по использованию ядерного оружия следует воспринимать «в целостности». Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что возможное использование ядерного оружия будет зависеть от решения российского лидера Владимира Путина.
Договоренности по данному вопросу между двумя странами и доктринальные подходы остаются неизменными, подчеркнул представитель МИДа, а алгоритмы использования Москвой своего ядерного орудия будут строиться на принятых в России процедурах.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг заявления западных СМИ (в частности, Financial Times) о том, что глава Китая Си Цзиньпин якобы отговаривал Россию от использования ядерного оружия в ходе своего визита в страну в марте текущего года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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