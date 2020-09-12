Захарова обвинила СБУ в репрессиях из-за запрета приложений российских СМИ

«Призываем администрацию Apple не идти на поводу у украинских властей и не предпринимать действий, которые фактически могут превратить американскую IT-корпорацию в пособника преступлений Киева против свободы слова», - цитирует Захарову РИА Новости.

Захарова подчеркнула, что действия Украины лишают русскоязычных граждан страны возможности получать достоверные новости на родном языке.

Напомним, запрет СБУ российских приложений в App Store затрагивает все бренды «России сегодня», НТВ и ВГТРК - приложений «Россия 1», «Россия телевидение и радио», «Вести fm» ,«Вести.ру».