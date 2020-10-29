Захарова назвала заявления о вмешательстве РФ в выборы США “черным юмором”
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что заявления США о вмешательстве РФ в выборы США перешли в “разряд черного юмора”. Такое мнение она высказала в эфире телеканала “Россия 24”, пишет РИА Новости.
Захарова добавила, что думать над темой вмешательства в выборы в США должны специалисты, занимающиеся “черным пиаром, грязными технологиями, заказными кампаниями”. По ее мнению, только они смогут выяснить кто стоит за “чушью, которая называется "российское вмешательство".
США неоднократно обвиняли Россию во вмешательство в выборы страны. Очередные президентские выборы в США намечены на 3 ноября текущего года.
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