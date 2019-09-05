Захарова назвала «заезженной» пластинкой продление санкций ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала очередное продление антироссийских санкций Евросоюзом.

Захарова назвала это решение ЕС «заезженной пластинкой», сообщает РЕН ТВ. Кроме того, она указала, что экономические ограничения против России, в первую очередь, вредят самому Евросоюзу.

Срок действия санкций Евросоюза против России истекал 15 сентября. Члены ЕС проголосовали за их продление на шесть месяцев, отмечает Ura.ru.

