Захарова назвала мракобесием преследование российских СМИ в Европе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти ФРГ оказывают давление на банки страны, чтобы те отказывались сотрудничать с российскими СМИ, сообщает РИА Новости.

Комментируя решение немецкого Commerzbank закрыть счета RT в Германии и видеоагентства Ruptly, она отметила, что это не единичный случай.

По её словам, десятки других крупных германских и международных банков, а также региональных финансовых учреждений, отказали бюро в сотрудничестве без какой-либо обоснованной аргументации. Захарова считает, что это прямое свидетельство давления на них со стороны «соответствующих органов Германии».

«Конечно, Германия не единственная. Мы такой подход к российским журналистам... видим в целом ряде стран Евросоюза. Это не двойные стандарты, это просто настоящее мракобесие, в котором находятся, как мы теперь видим, целые страны ЕС», - отметила официальный представитель МИД РФ.

Захарова добавила, что Берлину следует прекратить мешать работе российских журналистов и урегулировать ситуацию с RT, в противном случае Москва примет встречные меры.

Ранее руководитель RT в Германии Динара Токтосунова заявила, что порядка 20 немецких и международных финансовых учреждений отказали компании в сотрудничестве, сообщает RT. По её мнению, против RT в Германии ведётся кампания, которая «сводится к финансовому эмбарго».

