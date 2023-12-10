Захарова назвала Европарламент «откровенно экстремистской площадкой»

Спикер внешнеполитического ведомства прокомментировала проведение Европарламентом презентации книги Михаила Ходорковского (признан иностранным агентом в России).

«Европарламент стал не просто маргинальной организацией, а откровенно экстремистской площадкой», - констатировала представитель ведомства.

По ее словам, Ходорковский продолжает совершать преступления, а депутаты Европарламента его поддерживают. Она напомнила, что в 2015 году экс-главу ЮКОСа объявили в международный розыск.

Ранее Европарламент извинился за публикацию карты с Крымом в составе РФ на своей странице в социальной сети X, передает «Радиоточка НСН».

