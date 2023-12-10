Захарова назвала Европарламент «откровенно экстремистской площадкой»

Европейский парламент превратился в «откровенно экстремистскую площадку», написала в своем Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Депутат Европарламента Уоллес заявил, что Украину загнали в колониальную ловушку

Спикер внешнеполитического ведомства прокомментировала проведение Европарламентом презентации книги Михаила Ходорковского (признан иностранным агентом в России).

«Европарламент стал не просто маргинальной организацией, а откровенно экстремистской площадкой», - констатировала представитель ведомства.

По ее словам, Ходорковский продолжает совершать преступления, а депутаты Европарламента его поддерживают. Она напомнила, что в 2015 году экс-главу ЮКОСа объявили в международный розыск.

Ранее Европарламент извинился за публикацию карты с Крымом в составе РФ на своей странице в социальной сети X, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:ЕвропарламентМИД РФМария Захарова

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