Захарова назвала Европарламент «откровенно экстремистской площадкой»
Европейский парламент превратился в «откровенно экстремистскую площадку», написала в своем Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Спикер внешнеполитического ведомства прокомментировала проведение Европарламентом презентации книги Михаила Ходорковского (признан иностранным агентом в России).
«Европарламент стал не просто маргинальной организацией, а откровенно экстремистской площадкой», - констатировала представитель ведомства.
По ее словам, Ходорковский продолжает совершать преступления, а депутаты Европарламента его поддерживают. Она напомнила, что в 2015 году экс-главу ЮКОСа объявили в международный розыск.
Ранее Европарламент извинился за публикацию карты с Крымом в составе РФ на своей странице в социальной сети X, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru