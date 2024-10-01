Захарова назвала Блинкена подлецом после его слов о Бабьем Яре
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала госсекретаря США Энтони Блинкена подлецом после его слов о трагедии в Бабьем Яре. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.
Ранее Блинкен заявил, что в 1941 году в Бабьем Яре нацисты убили 34 000 евреев, а сегодня Россия якобы совершает «преступления» на Украине, подвергавшейся жестокому обращению со стороны нацистского и советского режимов.
«Такое мог сказать только подлец, ведь Россия денацифицирует тех, кто стал продолжателями преступлений убийц жертв Бабьего Яра», — подчеркнула Захарова.
Как отметила дипломат, в Бабьем Яре погибли евреи, цыгане, советские военнопленные, пишет 360.ru. Общее число жертв массового убийства по разным оценкам составляет до 150 тысяч.
Также Захарова напомнила, что «именно в его, Блинкена, стране» установлены памятники фашистским коллаборационистам.
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