Захарова назвала Блинкена подлецом после его слов о Бабьем Яре

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала госсекретаря США Энтони Блинкена подлецом после его слов о трагедии в Бабьем Яре. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Ранее Блинкен заявил, что в 1941 году в Бабьем Яре нацисты убили 34 000 евреев, а сегодня Россия якобы совершает «преступления» на Украине, подвергавшейся жестокому обращению со стороны нацистского и советского режимов.

«Такое мог сказать только подлец, ведь Россия денацифицирует тех, кто стал продолжателями преступлений убийц жертв Бабьего Яра», — подчеркнула Захарова.

Как отметила дипломат, в Бабьем Яре погибли евреи, цыгане, советские военнопленные, пишет 360.ru. Общее число жертв массового убийства по разным оценкам составляет до 150 тысяч.

Также Захарова напомнила, что «именно в его, Блинкена, стране» установлены памятники фашистским коллаборационистам.

