Захарова нашла подоплеку приглашения Украины в НАТО без членства

Получение Украиной статуса партнера НАТО с расширенными возможностями произошло по политическим причинам. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.



«Что бы в НАТО ни говорили по поводу этого решения, политическая подоплека очевидна», - сказала Захарова.



Представитель МИД добавила, что в условиях, когда Украина срывает выполнение минских договоренностей, данное решение свидетельствует о «целенаправленном поощрении деструктивного курса украинских властей».



В свою очередь НАТО Захарова уличила в незаинтересованности в урегулировании конфликта в Донбассе.



Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями 12 июня. Аналогичным статусом обладают такие страны как Франция, Швеция, Грузия и Иордания, отмечает «Свободная пресса».

