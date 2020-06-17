Захарова нашла подоплеку приглашения Украины в НАТО без членства

Получение Украиной статуса партнера НАТО с расширенными возможностями произошло по политическим причинам. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Что бы в НАТО ни говорили по поводу этого решения, политическая подоплека очевидна», - сказала Захарова.

Представитель МИД добавила, что в условиях, когда Украина срывает выполнение минских договоренностей, данное решение свидетельствует о «целенаправленном поощрении деструктивного курса украинских властей».

В свою очередь НАТО Захарова уличила в незаинтересованности в урегулировании конфликта в Донбассе.

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями 12 июня. Аналогичным статусом обладают такие страны как Франция, Швеция, Грузия и Иордания, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаНАТОМария Захарова
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