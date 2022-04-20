Захарова: Москва передала Киеву проект урегулирования отношений

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о том, что Москва передала Киеву проект урегулирования отношений. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что документ был передан представителям украинской стороны на переговорах 15 апреля. По словам Захаровой, пока ответа на предложения не было.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Переговоры сторон начались 28 февраля.



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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаМария Захарова
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