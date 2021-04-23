Захарова: Москва ответит Эстонии, Литве и Латвии на высылку российских дипломатов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Эстонии, Литвы и Латвии могут не сомневаться в ответе Москвы на высылку российских дипломатов, сообщает ТАСС.

По её словам, дипломатам из этих стран уже можно начать прикидывать, «кому из них придётся паковать вещи».

Ранее МИД Эстонии, Литвы и Латвии объявили о высылке сотрудников посольств РФ в знак солидарности с Чехией, сообщает РИА ФАН. Вильнюс объявил персонами нон грата двух российских дипломатов сотрудников, Таллин и Рига - по одному.

