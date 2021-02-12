Захарова: Киев не воспользовался шансом на мир в Донбассе
Украина не воспользовалась шансом на мир в Донбассе. Об этом говорится в опубликованном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой к шестой годовщине подписания мер по выполнению Минских соглашений.
Дипломат напомнила, что документ содержит договорённости Киева, Донецка и Луганска о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины.
«Согласно его положениям, уже к концу 2015 года в Донбассе должен был воцариться мир и начата работа по социально-экономическому восстановлению региона. К сожалению, эти договоренности так и не были реализованы. Шансом к миру Киев не воспользовался. Он делает всё возможное, чтобы уклониться от выполнения собственных обязательств, имитирует их реализацию, уходит от прямых контактов с Донецком и Луганском, без чего разрешение кризиса в принципе невозможно, пытается исказить или переписать Минские договоренности», — считает Захарова.
Представитель российского МИД подчеркнула, что в результате действий Киева в регионе продолжаются военные действия, сохраняется транспортная и экономическая блокада, а также остаются нерешёнными вопросы амнистии и особого статуса. При этом, по мнению Захаровой, Донецк и Луганск придерживаются положений комплекса мер.
«В канун его шестилетней годовщины Россия внесла в ОБСЕ проект заявления в поддержку этого документа и резолюции 2202 СБ ООН, которой он был одобрен. Мы предложили государствам-участникам ОБСЕ переподтвердить его безальтернативный характер как основы урегулирования и призвать к безотлагательному выполнению его положений во всей их полноте и последовательности», — заявила официальный представитель МИД.
В ведомстве рассчитывают, что инициативу России поддержат, а стороны конфликта «проявят ответственность и политическую волю» для урегулирования ситуации.
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