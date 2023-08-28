ООН и Турция запланировали переговоры с Россией по зерновой сделке
ООН и Турция ведут подготовку к трехстороннему обсуждению зерновой сделки с российской технической делегацией. Планируется, что стороны внесут конкретные предложения по продолжению сотрудничества. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу.
По словам собеседника агентства, контакты непрерывно ведутся по соответствующим каналам.
Напомним, что Россия вышла из зерновой сделки в июле 2023 года, сообщив об этом Украине, Турции и ООН. По словам пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, стороны не выполнили часть сделки, затрагивающую интересы России.
Ранее Путин заявил о готовности России вернуться к зерновой сделке. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru