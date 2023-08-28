ООН и Турция запланировали переговоры с Россией по зерновой сделке

По словам собеседника агентства, контакты непрерывно ведутся по соответствующим каналам.

Напомним, что Россия вышла из зерновой сделки в июле 2023 года, сообщив об этом Украине, Турции и ООН. По словам пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, стороны не выполнили часть сделки, затрагивающую интересы России.

Ранее Путин заявил о готовности России вернуться к зерновой сделке. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

