Загробный глас. В Госдуме объяснили, как проголосовал мертвый депутат

Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Владимир Поздняков рассказал радиостанции «Говорит Москва», как стало возможно голосование депутата Госдумы Вахи Агаева в день его смерти.

Агаев умер от коронавируса 23 сентября 2020 года, напоминают Известия, до этого три недели он был в коме. Однако, как следует из данных официальной системы учета и анализа результатов голосования депутатов, в день своей смерти он проголосовал за восемь законопроектов.

Поздняков рассказал, что за отсутствующего депутата могли проголосовать его коллеги, как это делается обычно, он назвал это ошибкой, не повлиявшей на итоги голосования.



