Задержаны еще двое подозреваемых по делу Арашуковых

Оперативники ФСБ совместно с бойцами Росгвардии провели задержание начальника центра «Э» МВД Тимура Бетуганова, а также бывшего исполняющего обязанности главы регионального СК в Карачаево-Черкесии генерала Казбека Булатова.

Сообщается, что они могут быть причастны к противоправной деятельности на территории республики. Об этом рассказал источник РБК. Он уточнил, что Бетуганова задержали сегодня, 23 апреля, утром на рабочем месте. Приблизительно в это же время происходил арест второго подозреваемого Булатова.

Ранее сообщалось, что начальника центра «Э» МВД в КРЧ был задействован в оперативном сопровождении дел об убийствах зампреда движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова, а также кандидата в президенты Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Уточняется, что именно в связи с этими убийствами подозревают сенатора Рауфа Арашукова.

В феврале прошлого года задержанных и еще нескольких силовиков вызывали в Москву в Следственный комитет с целью проведения следственных действий.

