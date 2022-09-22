Задержан президент Московской областной нотариальной палаты

Полиция задержала президента Московской областной нотариальной палаты Станислава Смирнова по делу о получении подкупа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление СК РФ.

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По данным следствия, Смирнов получило подкуп в размере 5 млн рублей в 2021 году. Как утверждают в СК, за эту сумму президент палаты назначил родственника одного из знакомых нотариусом в столичном регионе.

Уголовное дело возбуждено по статье 204 УК РФ «коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере». Штраф по статье может составить до 5 млн рублей или лишение свободы до 12 лет.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:СК РФ
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