«За закрытыми дверьми»: Захарова рассказала о переговороах РФ и США в Эр-Рияде

Переговоры российской и американской экспертных групп по черноморской инициативе проходят в Саудовской Аравии «полностью за закрытыми дверьми». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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На встрече со студентами в РЭУ имени Плеханова она указала, что «не было даже протокольной съёмки начала переговоров».

Также Захарова призвала не ждать от встречи в Эр-Рияде «каких-то прорывов».

«Нужно не столько ждать, каких-то прорывов, сколько понимать, что работа идёт по нескольким направлениям», - заключила она.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в Вашингтоне ожидают ощутимого прогресса от переговоров с РФ в Эр-Рияде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МИД России
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