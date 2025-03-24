«За закрытыми дверьми»: Захарова рассказала о переговороах РФ и США в Эр-Рияде

На встрече со студентами в РЭУ имени Плеханова она указала, что «не было даже протокольной съёмки начала переговоров».

Также Захарова призвала не ждать от встречи в Эр-Рияде «каких-то прорывов».

«Нужно не столько ждать, каких-то прорывов, сколько понимать, что работа идёт по нескольким направлениям», - заключила она.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в Вашингтоне ожидают ощутимого прогресса от переговоров с РФ в Эр-Рияде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».