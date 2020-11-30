«За правду» Прилепина объединилась с движением «ПВО» Старикова

Партия «За правду» писателя Захара Прилепина объединилась с движением «Патриоты Великого Отечества» (ПВО) Николая Старикова. Об этом объявлено в Санкт-Петербурге в ходе пресс-конференция на площадке ТАСС в онлайн –формате.

Политические силы совместно пойдут на выборах в Государственную Думу РФ и Законодательное собрание Петербурга в 2021 году, заявили их лидеры. Из-за дистанционного формата мероприятия они не имели возможности подписать документы об объединении. Однако Николай Стариков подтвердил все достигнутые договоренности, передает «Свободная пресса».

Захар Прилепин заявил, что предстоящие предвыборные кампании не будут финансироваться из государственных средств. Представили петербургского отделения «За правду» в связи с этим подчеркнули, что в рядах партии немало представителей бизнеса.

Объявлено также, что отделение партии Прилепина в северной столице возглавит член президиума ЦК «ПВО» Анатолий Петрунин. Партия «За правду» была образована в 2019 году. В ходе выборов в Рязанскую областную думу в текущем году она получила почти 7% голосов. Партия завоевала один депутатский мандат и теперь имеет льготу на участие в выборах в Госдуму без сбора подписей.

