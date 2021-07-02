За неделю у российских границ вели разведку более 50 летательных аппаратов
2 июля 202100:21
Пятьдесят три летательных аппарата вели разведывательную деятельность у российских границ за прошедшую неделю. Такие данные приводятся в еженедельной инфографике, публикующейся в газете ВС РФ «Красная звезда».
Согласно данным инфографики, разведку вели 47 самолетов-разведчиков и 6 беспилотников. Отмечается, что нарушений границ зафиксировано не было. Все полеты контролировались российскими радиолокационными системами.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,5 млн+23 543 / сут.
Умерли
136 тыс.+672 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+16 928 / сут.
- В центре Лондона ранен один человек после нападения неизвестного с ножом
- Несколько человек пострадали при обрушении здания в Вашингтоне
- В Португалии в ряде регионов страны вводят комендантский час из-за COVID
- Пляжи в Ялте начнут открывать с пятницы
- В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию от COVID
- В Раде заявили о важном шаге Украины на пути к «возвращению» Крыма
- Правительство России установило размер прожиточного минимума на 2022 год
- В России продлили упрощенный порядок маркировки лекарств
- США введут санкции против бывших президентов Гватемалы и Гондураса
- В Петербурге вакцинацию прошли более 900 тысяч человек
1 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru