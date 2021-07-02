За неделю у российских границ вели разведку более 50 летательных аппаратов

Пятьдесят три летательных аппарата вели разведывательную деятельность у российских границ за прошедшую неделю. Такие данные приводятся в еженедельной инфографике, публикующейся в газете ВС РФ «Красная звезда».

Согласно данным инфографики, разведку вели 47 самолетов-разведчиков и 6 беспилотников. Отмечается, что нарушений границ зафиксировано не было. Все полеты контролировались российскими радиолокационными системами.

