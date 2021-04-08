«Ё» на память. Ульяновский губернатор подал в отставку

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов объявил об уходе в отставку. В точном соответствии со вчерашним прогнозом НСН. Сообщая о своем решении, глава региона заявил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о добровольной отставке для того, чтобы «в полном объеме сосредоточиться на решении жизненно важных вопросов на федеральном уровне».

«Я принял решение баллотироваться в депутаты Государственной думы», — сказал Морозов.

Назвав себя «плотью от плоти» Ульяновской области, губернатор отметил, что за 16 лет, проведенных им на посту главы региона, было сделано очень много «добрых и важных дел», но теперь пришло время для молодых.

Еще месяц назад Морозов заявлял о своем намерении остаться на посту губернатора Ульяновской области на пятый срок.

Владимир Путин уже принял отставку Морозова. Врио главы региона назначен Алексей Русских. Выборы нового губернатора состоятся в Единый день голосования 19 сентября.

В числе «добрых и важных дел», которые успел совершить ульяновский губернатор, особое место наверняка займут оригинальные памятники и не менее оригинальные праздники. За время пребывания Морозова во главе региона Ульяновск и его окрестности украсились, в частности, памятниками букве «Ё» и российскому рублю. А что касается праздников, то благодаря Сергею Морозову Ульяновская область праздновала «День семейного общения» 12 сентября, когда работодателям было рекомендовано пораньше отпускать домой сотрудников, чтобы они посвятили время общению с семьёй. В народе этот праздник переименовали в «День зачатия», так как зачатые в этот день дети рождаются в День России, 12 июня.

После отставки губернатора Ульяновской области Сергея Морозова главным губернатором-долгожителем России стал глава Чечни Рамзан Кадыров, возглавивший Чечню в апреле 2007 года. До 2011 года Кадыров руководил республикой в качестве президента, однако еще в 2010-м попросил местный парламент изменить название должностного лица. Свою позицию Кадыров объяснил тем, что «в едином государстве должен быть только один президент». «Долгожителю» Кадырову еще нет и 45-ти лет.

Из трех губернаторов-аутсайдеров рейтинга политической устойчивости руководителей российских регионов, который составили эксперты холдинга «Минченко консалтинг», в отставку ушли уже двое: в среду – Шолбан Кара-оол, руководивший Тувой, в четверг – ульяновский губернатор Сергей Морозов. Третий в списке - глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Против относительно недавно работающего во главе региона Битарова играет прошлогодняя история с антиковидными протестами, центром которых стала его республика, - напоминают авторы рейтинга.

