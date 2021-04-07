После отдыха в Туве. Путин отправил губернатора-долгожителя в отставку

Владимир Путин принял отставку главы Тувы. Шолбан Кара-оол подал заявление об уходе по собственному желанию, - сообщила пресс-служба Кремля. Несмотря на свой возраст, теперь уже бывшего главу Тувы можно назвать губернатором-долгожителем: 54-летний Кара-оол руководил республикой с мая 2007 года. До этого, с 1998 года он избирался в Верховный Хурал республики и до декабря 2001 года по должности входил в Совет Федерации. С 2002 по 2007 год он работал в правительстве Тувы. Эта республика – одно из любимых мест отдыха Владимира Путина. Он там бывал неоднократно, в том числе в прошлом месяце: Путин отдыхал в тувинской тайге вместе с министром обороны Сергеем Шойгу.

Самым бедным регионом страны называла Туву некоторое время назад вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, уровень бедности там «беспрецедентный» - 41% от численности населения. В 2020 году Тува заняла последнее, 85-е место в рейтинге регионов по качеству жизни, набрав лишь 17,5 балла из 100. Комментируя позицию региона в рейтинге, Шолбан Кара-оол заявил, что уровень благосостояния - «понятие интегральное», а развитие экономики тормозит отсутствие железной дороги и асфальтированных автодорог.

Временно исполняющим обязанности главы Тувы назначен Владислав Ховалыг – плоть от плоти республиканской властной элиты. В 2007–2008 годах он был министром земельных и имущественных отношений республики, затем, до ноября 2018 года – мэром тувинской столицы Кызыла. После ухода с должности градоначальника был назначен гендиректором компании «Тываэнергосбыт». По выражению Владимира Путина, ситуацию в республике Ховалыг «знает досконально». В разговоре по видеосвязи президент России обещал ему всяческую поддержку в решении проблем региона, но предупредил, что входить в курс дела надо уже сейчас. Предупреждение более чем прозрачное: плановые выборы главы Тувы пройдут в единый день голосования, 19 сентября.

Ушедший в отставку Шолбан Кара-оол назывался в числе трех губернаторов-аутсайдеров в мартовском рейтинге политической устойчивости руководителей российских регионов, который составили эксперты холдинга «Минченко консалтинг». В красную зону, наряду с ним, попали губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Морозов у власти в регионе еще дольше, чем отставленный сегодня Кара-оол - с января 2005 года, что существенно повышает вероятность его отставки в условиях тренда на обновление. Против относительно недавно работающего во главе региона Битарова играет прошлогодняя история с антиковидными протестами, центром которых стала его республика, - напоминают авторы рейтинга. С учетом времени, остающегося до единого дня голосования, решения по этим двум губернаторам стоит ожидать в ближайшем будущем.

