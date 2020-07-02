Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Новосибирской области превысила 50%

Избирательная комиссия Новосибирской области подвела итоги голосования в регионе по поправкам в Конституцию России. Так с 25 июня по 1 июля свои голоса отдали более 1 млн 34 тыс. человек. При этом всего в регионе имеют право голосовать порядка 2 млн 164 тыс. человек. По данным ЦИК ЗА поправки в Новосибирской области проголосовало 67,59%, а ПРОТИВ – 31,30%.

Спикер регионального парламента Андрей Шимкив поблагодарил жителей региона за активное выражение гражданской позиции.

«Итоги голосования в регионах еще подводятся, но мы видим, насколько активно принимали участие в голосовании жители нашей области, особенно сельских территорий. С каким пониманием, вдумчивостью, ответственностью отнеслись они к поправкам в основной закон страны. Уверен, что именно понимание того, насколько это важно для каждого, для детей, для следующих поколений было определяющим мотивом для участия в голосовании, – убежден законодатель. – Хочу поблагодарить всех жителей области, принявших участие в голосовании по поправкам в Конституцию России. Вы не только, как говорит Андрей Турчак, не оставили свой голос на даче или «под подушкой», но и в большинстве своем поддержали так необходимые нашей стране поправки. Спасибо вам за гражданскую позицию, за неравнодушие к будущему своей страны! Здоровья вам и благополучия вашим семьям!», - сказал Шимкив.

В целом по стране итоги голосования показали, что 77,93% человек ЗА внесение изменений в конституцию и 21,26% ПРОТИВ.

