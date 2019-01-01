Яшина обвинили в использовании служебного положения при агитации

Член «ПАРНАСа» Михаил Конев обвинил Илью Яшина в использовании служебного положения на выборах в МГД



Кандидат в депутаты Московской городской думы Михаил Конев обнаружил, что глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин использовал официальный сайт совета депутатов для продвижения своей политической программы на выборах в МГД по 45 избирательному округу.



15 июля Михаил Конев обнародовал видео, в котором обвинил Илью Яшина в «неоднократном использовании преимуществ должностного положения». На официальном сайте совета депутатов округа Красносельский размещены ссылки на личные социальные сети Ильи Яшина, в частности, канал на YouTube. Там глава муниципального округа регулярно публикует агитационные ролики и рассказывает о своей избирательной кампании. Переходы с городского сайта на личный канал Ильи Яшина зафиксированы на видео.



«Ресурс создан и содержится на средства из бюджета района. Он создан исключительно с целью освещения деятельности муниципального совета, на нем запрещена любая реклама – коммерческая и политическая», - отмечает Михаил Конев.



По словам Конева, он обратился в окружной избирком с жалобой, в которой просит отказать Илье Яшину в регистрации на основании пп.11 п.20 ст.37 «Избирательного кодекса города Москвы» в связи с неоднократным использованием преимуществ своего должностного положения.

