Ярославский губернатор Миронов оставил пост и стал помощником президента

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов ушел в отставку и пойдет на повышение - станет новым помощником Владимира Путина, сообщили в пресс-службе Кремля.

Сообщается, что глава государства подписал соответствующий указ.

Бывший помощник президента Анатолий Серышев был назначен полпредом в Сибирском федеральном округе.


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ФОТО: РИА Новости/Александр Астафьев
ТЕГИ:Владимир ПутинГубернатор
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