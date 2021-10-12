Ярославский губернатор Миронов оставил пост и стал помощником президента
12 октября 202117:51
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов ушел в отставку и пойдет на повышение - станет новым помощником Владимира Путина, сообщили в пресс-службе Кремля.
Сообщается, что глава государства подписал соответствующий указ.
Бывший помощник президента Анатолий Серышев был назначен полпредом в Сибирском федеральном округе.
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12 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru