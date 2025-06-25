Ярослава Нилова исключили из ЛДПР

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов был исключен из ЛДПР за нарушение партийной дисциплины. Об этом заявил лидер партии Леонид Слуцкий.

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По его словам, решение было принято президиумом Высшего совета либерал-демократов.

«С решением президиума Высшего совета партии я согласен», - заключил Слуцкий.

Ранее заместитель руководителя Центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар заявила «Радиоточке НСН», что Нилов нарушил партийную дисциплину и саботирует работу фракции.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренков
ТЕГИ:ДепутатыЛеонид СлуцкийЛДПРЯрослав Нилов

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