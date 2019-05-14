Японский депутат покинет партию после слов о «войне» за Курилы

Японский депутат от партии «Иссин но кай» Ходака Маруяма написал заявление о выходе из партии после скандала из-за его слов об «отвоевывании» Курил, сообщает агентство Kyodo.

На встрече с бывшими жителями южных Курил, населявшими их до августа 1945 года, депутат позволил себе обратиться к одному из них с вопросом: «Согласны с тем, что острова нужно отвоевать или нет?».

Парламентарий после извинился за свои слова и признался, что был тогда в состоянии легкого алкогольного опьянения.

Как отмечает РЕН ТВ, в правительстве Японии осудили высказывание депутата Маруямы. Там отметили, что его заявление абсолютно не совпадает с позицией правительства, которое и впредь намерено продолжать дипломатические переговоры с Россией.

Напомним, что Токио добивается передачи островов Южных Курил под свою юрисдикцию, тогда как в Москве неоднократно заявляли, что российский суверенитет над этими островами обсуждению не подлежит как один из итогов Второй мировой войны.

Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН заявил, что тема передачи островов остаётся актуальной для политической элиты Японии, особенно для премьер-министра страны. И так как интерес жителей к ней с каждым годом всё больше затухает, политики торопятся решить этот вопрос.

