Япония собралась провести Олимпиаду на Курильских островах
Губернатор Токио Юрико Коикэ призвала провести некоторые соревнования Олимпиады-2020 на российских Курильских островах, сообщает RT.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) перенес из Токио в Саппоро соревнования по спортивной ходьбе и марафону на ОИ-2020, мотивируя решение тем, что в этот период времени в японской столице слишком жарко, сообщает Газета.ру.
Коикэ в ответ на это предложила провести эти соревнования в более прохладном месте – на так называемых северных территориях (так в Японии называют Курильские острова).
Заявление губернатора позже прокомментировали в посольстве РФ в Японии. Там заявили, что у Японии достаточно своих земель с прохладным климатом. Кроме того, дипломаты напомнили политику, что спорт должен объединять, а на становиться поводом для конфронтационных шуток, передает Ura.ru.
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