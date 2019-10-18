Япония собралась провести Олимпиаду на Курильских островах

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) перенес из Токио в Саппоро соревнования по спортивной ходьбе и марафону на ОИ-2020, мотивируя решение тем, что в этот период времени в японской столице слишком жарко, сообщает Газета.ру.

Коикэ в ответ на это предложила провести эти соревнования в более прохладном месте – на так называемых северных территориях (так в Японии называют Курильские острова).

Заявление губернатора позже прокомментировали в посольстве РФ в Японии. Там заявили, что у Японии достаточно своих земель с прохладным климатом. Кроме того, дипломаты напомнили политику, что спорт должен объединять, а на становиться поводом для конфронтационных шуток, передает Ura.ru.

