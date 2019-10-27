WSJ сообщил о намерении Трампа выйти из Договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп подписал документ с намерениями выйти из Договора по открытому небу. Об этом стало известно газете The Wall Street Journal.
WSJ отмечает, что доподлинно неизвестно окончательное решение руководства Белого Дома выходе из договора.
Издание уточняет, что, по данным одного из источников, консультации по этому вопросу продолжаются.
Ранее в Вашингтоне рассказали о подготовке мер против России из-за якобы несоблюдения ею Договора по открытому небу. Связано это с «запретом на пролёт над Калининградом». Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в беседе с НСН заявил, что Договор по открытому небу, в несоблюдении которого США обвинили Москву, основан на доверии, которого в последнее время между нашими странами не существует.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Трамп подтвердил уничтожение главаря ИГИЛ
- Психиатр предложил вывести психологов из штата школ
- На Украине Зеленскому посоветовали, как не быть «лохом»
- Турция рассказала о своей причастности к ликвидации главы ИГ
- Минобороны России доставило в Сирию бронетехнику для военной полиции