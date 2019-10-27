WSJ сообщил о намерении Трампа выйти из Договора по открытому небу

27 октября 201917:59

Президент США Дональд Трамп подписал документ с намерениями выйти из Договора по открытому небу. Об этом стало известно газете The Wall Street Journal.

WSJ отмечает, что доподлинно неизвестно окончательное решение руководства Белого Дома выходе из договора.

Издание уточняет, что, по данным одного из источников, консультации по этому вопросу продолжаются.

Ранее в Вашингтоне рассказали о подготовке мер против России из-за якобы несоблюдения ею Договора по открытому небу. Связано это с «запретом на пролёт над Калининградом». Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в беседе с НСН заявил, что Договор по открытому небу, в несоблюдении которого США обвинили Москву, основан на доверии, которого в последнее время между нашими странами не существует.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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