WSJ назвал российскую журналистку главным источником «досье» на Трампа

PR-специалист и бывшая сотрудница РИА Новости Ольга Галкина участвовала в составлении досье на президента США Дональда Трампа о его связях с Россией, пишет Wall Street Journal.

Основную часть досье на действующего президента США составлял бывший шпион британской разведки Кристофер Стил. По данным газеты, Галкина, работая в кипрской компании Webzilla, передала сведения о компромате на Трампа своему другу и бывшему однокласснику, которые работал на Стила. Обвинения против Трампа позже не подтвердились в расследовании спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Помимо работы в PR-службе IT-компании, Галкина была пресс-секретарем губернатора Саратовской области, а затем занимала пост замглавы администрации Саратова.

Журналисты отмечают, что Галкина решила передать компромат после конфликта с начальством. На тот момент она работала руководителем PR-службы в Webzilla. Собеседник WSJ из руководства компании рассказал, что Галкина постоянно опаздывала на работу или приходила в нетрезвом виде. В ноябре 2016 года ее уволили. Через несколько недель она передала информацию для досье, в которой Webzilla обвиняется во взломах во время президентских выборов.

Сообщается, что Галкина стояла за несколькими важными утверждениями в досье на Трампа, всколыхнувшими прошлую предвыборную компанию. Так, она обвинила Webzilla во взломе Национального комитета Демократической партии. Кроме того, ее авторству причисляется утверждение о встрече экс-директора ФБР Майкла Коэна с представителями российской разведки для обсуждения оплаты российским хакерам.

В докладе Мюллера не содержится никаких доказательств того, что предполагаемая встреча в Праге когда-либо имела место. Возможные участники встречи отрицали, что они имели какое-либо отношение ко взлому или встречались в чешской столице.

Журналисты направили Галкиной запрос. Она подтвердила его получение, но отказалась от комментариев.

После обнародования материалов Стила газета The Washington Post сообщала, что расследование британского разведчика частично спонсировалось из Национального комитета Демократической партии США.

