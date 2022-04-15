WP: Зеленский попросил Байдена внести РФ в список стран-спонсоров терроризма

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Джо Байдену с просьбой объявить Россию государством-спонсором терроризма. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, запрос Зеленского, о котором ранее не сообщалось, имел место во время недавнего телефонного разговора с Байденом. Как отмечает издание, это могло бы стать «одной из самых мощных и далеко идущих санкций США».

Санкции против РФ вводятся из-за военной операции, начатой на территории Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».



