WP: Зеленский попросил Байдена внести РФ в список стран-спонсоров терроризма
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Джо Байдену с просьбой объявить Россию государством-спонсором терроризма. Об этом сообщает The Washington Post.
По данным издания, запрос Зеленского, о котором ранее не сообщалось, имел место во время недавнего телефонного разговора с Байденом. Как отмечает издание, это могло бы стать «одной из самых мощных и далеко идущих санкций США».
Санкции против РФ вводятся из-за военной операции, начатой на территории Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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